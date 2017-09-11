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Саакашвили собрался в турне по Украине


Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о существовании угрозы его жизни и свободе, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь... Но существование Украины под ударом, и свобода Украины намного выше, чем свобода и существование ее гражданина, включая меня", - сказал Саакашвили в понедельник журналистам в Львове.

"Когда мне говорят, рискую ли я, я отвечаю: да, я рискую", - добавил опальный украинский политик.

Он заявил, что определится со своими дальнейшими действиями после консультаций с разными политическими силами. Однако Саакашвили уже запланировал посетить все области Украины с целью объединения с гражданами и различными политическими силами "вокруг общей темы".

 

 

 



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