Великобритания поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ: посол

Великобритания приветствует и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на переговоры между сторонами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявила посол Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт.

«На протяжении многих лет мы поддерживали ряд программ, чтобы различные группы встречались и совместно обсуждали пути достижения прочного мира. Мы сосредоточились на еще одном не менее важном направлении - межгосударственных дебатах в Армении и Нагорном Карабахе о подготовке мира. Эта программа фокусируется на всех слоях общества, которые должны быть вовлечены во внутренние дебаты. Также важно привлечь молодежь, которая понятия не имеет, какая жизнь была до конфликта, представить им возможные выгоды от мира», - сказала посол, заявив, что посольство готово оказать содействие инициативам, направленным на содействие мирному решению нагорно-карабахского конфликта и достижению примирения.

Она отметила, что это внесет вклад в повышение уровня безопасности в регионе.