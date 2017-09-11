В Китае восемь человек погибли из-за ливней

Восемь человек погибли, семеро пропали без вести, и более 6,7 тысячи были эвакуированы в безопасные места в результате затяжных ливней и наводнений в юго-западных и центральных районах Китая, говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства гражданской администрации КНР.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, непогода затронула жизнь 596 тысяч человек в провинциях Хэнань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси и городе центрального подчинения Чунцин. Ливни, не прекращающиеся с прошлой пятницы, вызвали сход селей и оползней, наводнения, в некоторых районах прошел град.

Прямой экономический ущерб от удара стихии оценивается в 420 миллионов юаней (около 64,5 миллиона долларов). Из-за разгула стихии были разрушены более 500 домов, еще 2,7 тысячи получили повреждения. Пострадали 27,7 тысяч гектаров сельхозугодий.