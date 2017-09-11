Главы МИД Армении и Грузии обсудили шаги по решению волнующих армян Грузии проблем

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 11 сентября в Ереване принял министра иностранных дел, вице-премьера Грузии Михаила Джанелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили, что отношения двух соседних стран в последние годы значительно развиваются. В этом контексте обе стороны придали большое значение вкладу министерств иностранных дел в реализацию договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Грузии.

Налбандян и Джанелидзе обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Министры коснулись партнерства в международных структурах, межпарламентских отношений, коммерческих связей, транспортных инфраструктур, сотрудничества в сфере энергетики, культуры, туризма и др. Была также отмечена важность расширения армяно-грузинского договорно-правового поля.

На встрече стороны коснулись шагов по решению проблем грузинских армян. Собеседники также обменялись мнениями вокруг ряда региональных и международных проблем.

Эдвард Налбандян проинформировал Михаила Джанелидзе о совместных усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.