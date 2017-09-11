Giorgio Armani коллекцию оптических оправ и солнцезащитных очков

Модный бренд Giorgio Armani представил коллекцию оптических оправ и солнцезащитных очков сезона осень-зима 2017-2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

В коллекцию вошли модели Panto, оправу которых украшают концентрические круги из прозрачного нейлона между линзами и оправой, создающие эффект кристалла. Двойной мостик между стеклами подчеркивает легкость оправы. На заушниках оправы размещены декоративные элементы в виде металлического листка. Волнообразная часть оправы выполнена из ацетата.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.