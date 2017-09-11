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Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное право


Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право, но сложившейся возможностью для борьбы с терроризмом надо пользоваться. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

"Мы с самого начала последовательно выступали с очень понятных позиций. Все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия сирийского правительства нарушает международное право, - подчеркнул министр. - Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирии, также как и представители Ирана, в том числе представители движения "Хезболлы".



 



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