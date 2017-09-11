Глава МИД Катара считает блокаду его страны нарушением прав человека

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани расценил блокаду его страны как нарушение прав человека. Эту позицию он изложил в выступлении в понедельник на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Катар испытывает на себе все признаки международной блокады - морской, воздушной, и все это негативно влияет на торговлю и инвестиции в этой поистине осажденной стране. Естественно, мы воспринимаем это как нарушение прав человека и нации", - отметил он.

"Налицо попрание права на работу, в том числе права на работу тех лиц, которые были трудоустроены в Катаре. Они были вынуждены вернуться в свои страны", - сказал министр, добавив, что "кроме того, попираются права собственности". Он также призвал мировое сообщество "проявить моральную и правовую ответственность, чтобы не допустить углубления пропасти между правительствами стран региона".





