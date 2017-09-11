Глава ГУГА принял председателя торговой палаты Израиль-Армения
14:49, 11 Сентябрь, 2017
Начальник ГУГА при правительстве Армении Сергей Аветисян принял делегацию торговой палаты Израиль-Армения во главе с председателем Цви Кантором.
Об этом «Арменпресс» сообщили в службе печати ГУГА.
Представители торговой палаты рассказали начальнику ГУГА о намерении создать в прилегающей к аэропорту “Ширак” территории логистического центра, предпринимаемых шагах и необходимых действиях.
Начальник ГУГА, приветствовав намерения гостей, представил им потенциал аэропорта, выразив готовность содействия их планам.
На встрече были затронуты вопросы, связанные с полетами из Израиля в Армению, обсуждена возможность организации полетов израильскими авиакомпаниями.
Напоминаем: Авиакомпания Армения” начала полеты по маршруту Ереван-Тель-Авив-Ереван с 17 марта 2017 г с периодичностью два рейса в неделю.