Глава ГУГА принял председателя торговой палаты Израиль-Армения

Начальник ГУГА при правительстве Армении Сергей Аветисян принял делегацию торговой палаты Израиль-Армения во главе с председателем Цви Кантором.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе печати ГУГА.

Представители торговой палаты рассказали начальнику ГУГА о намерении создать в прилегающей к аэропорту “Ширак” территории логистического центра, предпринимаемых шагах и необходимых действиях.

Начальник ГУГА, приветствовав намерения гостей, представил им потенциал аэропорта, выразив готовность содействия их планам.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с полетами из Израиля в Армению, обсуждена возможность организации полетов израильскими авиакомпаниями.

Напоминаем: Авиакомпания Армения” начала полеты по маршруту Ереван-Тель-Авив-Ереван с 17 марта 2017 г с периодичностью два рейса в неделю.