В Лондоне представили шипованную сеть для пресечения терактов с применением автотранспорта

Скотленд-Ярд представил в центре Лондона специальную шипованную сеть, способную останавливать легковые и грузовые автомобили, которые могут использоваться злоумышленниками для совершения терактов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в Службе столичной полиции.

Спецсредство под названием Talon ("Коготь"), по утверждению его разработчиков, может быть развернуто на дороге двумя полицейскими и способно остановить 17-тонный грузовик. Данное противоавтомобильное заграждение представляет из себя вольфрамовую сетку с острыми шипами по краям. Принцип действия Talon заключается в том, что наехавшая на него машина прокалывает передние покрышки, в этот момент шипы застревают в них, из-за чего сеть начинает наматываться на колеса, препятствуя дальнейшему движения автомобиля.

Talon был впервые расстелен в минувшее воскресенье на улице Уайтхолл, где расположены ключевые правительственные ведомства Соединенного Королевства.

В Службе столичной полиции также добавили, что на девяти мостах Лондона и в других популярных у туристов местах города были установлены заградительные барьеры, отделяющие тротуары от проезжей части.





