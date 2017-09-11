Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

В Лондоне представили шипованную сеть для пресечения терактов с применением автотранспорта


Скотленд-Ярд представил в центре Лондона специальную шипованную сеть, способную останавливать легковые и грузовые автомобили, которые могут использоваться злоумышленниками для совершения терактов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в Службе столичной полиции.

Спецсредство под названием Talon ("Коготь"), по утверждению его разработчиков, может быть развернуто на дороге двумя полицейскими и способно остановить 17-тонный грузовик. Данное противоавтомобильное заграждение представляет из себя вольфрамовую сетку с острыми шипами по краям. Принцип действия Talon заключается в том, что наехавшая на него машина прокалывает передние покрышки, в этот момент шипы застревают в них, из-за чего сеть начинает наматываться на колеса, препятствуя дальнейшему движения автомобиля.

Talon был впервые расстелен в минувшее воскресенье на улице Уайтхолл, где расположены ключевые правительственные ведомства Соединенного Королевства.

В Службе столичной полиции также добавили, что на девяти мостах Лондона и в других популярных у туристов местах города были установлены заградительные барьеры, отделяющие тротуары от проезжей части.



 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации