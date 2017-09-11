Иосиф Кобзон отмечает свое 80-летие

Мэтр российской эстрады, депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон отпразднует в понедельник в кругу семьи свой 80-й день рождения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Юбилей я, как всегда, буду отмечать на сцене — в память о моей маме. Торжество я устрою после того, как я, даст бог, отпою в Кремле 20 сентября, а непосредственно день рождения отмечу в кругу семьи с женой, дочерью и сыном", — рассказал РИА Новости Кобзон.

Более полувека не прекращается бурная гастрольная деятельность певца, он остается желанным гостем на всех музыкальных фестивалях, светских вечеринках, корпоративных и частных мероприятиях, новогодних "Голубых огоньках" и других праздничных концертах в телеэфире.

В 2012 году Иосиф Кобзон заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце. Но сегодня человек, переживший трудные годы войны, эвакуацию, тяжелую болезнь, все так же продолжает выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России. Свое 80-летие Кобзон традиционно отметит концертом в Кремле.

В 1989 году Кобзон был избран депутатом Верховного совета СССР, им он оставался до 1992 года. С 1997 года по настоящее время певец- депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" (с II по текущий VII созыв).