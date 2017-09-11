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Министр ИД Армении попрощался с послом Франции Жаном-Франсуа Шарпантье


Министр ИД Армении Э. Налбандян 11 сентября принял посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Арменпресс»  сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД.

Э. Налбандян высоко оценил деятельность Ж-Ф. Шрпантье за время его пребывания в Армении, его вклад в укрепление армяно-французских отношений.

За существенный личный вклад посол Ж-Ф. Шарпантье был награжден почетной медалью МИД Армении. Э. Налбандян пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

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