Министр ИД Армении попрощался с послом Франции Жаном-Франсуа Шарпантье

Министр ИД Армении Э. Налбандян 11 сентября принял посла Франции в Армении Жана-Франсуа Шарпантье в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД.

Э. Налбандян высоко оценил деятельность Ж-Ф. Шрпантье за время его пребывания в Армении, его вклад в укрепление армяно-французских отношений.

За существенный личный вклад посол Ж-Ф. Шарпантье был награжден почетной медалью МИД Армении. Э. Налбандян пожелал ему успехов в дальнейшей работе.