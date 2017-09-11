Петр Свитальский: Армения и Евросоюз решительны в движении к реализации общей цели

Соглашение Армения-ЕС откроет новую страницу в двусторонних отношениях. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский на встрече с журналистами, посвященной инициативе поддержки органического сельского хозяйства.

“Мы готовимся подписать соглашение и я пока не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать этому. Мы четко идем к общей цели. Надеюсь, наше сотрудничество выведет нас к новому уровню отношений именно в сфере сельского хозяйства. Я уверен, что армянское органическое сельское хозяйство распространится в сторону Европы. Мы будем углублять это сотрудничество”, - сказал он.

Подписание соглашения ЕС-Армения предполагается в ноябре на форуме Восточного партнерства в Брюсселе.