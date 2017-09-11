С 1 января следующего года импортированные в Армению станки и механизмы, а также сырье промышленного значения будут освобождены от НДС прямо на границе.

НС рассматривает проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Основной докладчик заместитель председателя Госкомитета по доходам при правительстве РА Вахтанг Мирумян отметил, что цель изменений – дать хозяйствующим субъектам возможность иметь оборотные средства, чтобы направить их на расширение экономической деятельности.

“НДС, который не будет впредь уплачиваться на границе, будет выплачен впоследствии на этапе реализации полученной продукции. Это достаточно смелое предприятие,, поскольку влияние прибыли со временем может достичь 40 млрд драмов, но мы думаем, что в долговременном плне это активирует экономическую деятельность, - передает «Арменпресс» слова В. Мирумяна.

Он добавил, что в случав принятия закон будет иметь обратную силу. “Мы не хотим, чтобы организации, имеющие инвестиционные проекты, ждали его принятия” , добавил он.