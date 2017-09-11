Крупнейшие международные командно-штабные учения "Rapid Trident-2017" стартовали на Яворовском полигоне (Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного) во Львовской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины.

"В учениях участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих из 14 стран: Украины, США, Канады, Болгарии, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Великобритании", - отмечается в сообщении.

Руководитель пресс-службы учений Антон Миронович уточнил, что к учениям будет привлечено несколько десятков единиц бронированной техники, автомобильной техники и два вертолета Ми-8, самолет Ан-26. "Будет достаточно большая делегация из армии США, почти 400 человек", - отметил спикер учений.

Миронович также отметил, что учения "Rapid Trident-2017", которые продлятся до 23 сентября, никак не связаны с проведением российских учений "Запад-2017".



