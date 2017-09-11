Раскрыты ключевые особенности нового iPhone

В предрелизной версии iOS 11 независимые разработчики нашли новые подробности об iPhone. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет 9to5mac.

Судя по информации в прошивке, Apple представит три модели смартфонов: iPhone 8, 8 Plus и X. Первые два устройства не будут сильно отличаться от iPhone 7 — они получат новое «железо», корпус из стекла и беспроводную зарядку.

У третьей модели — iPhone X — будет новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Смартфон лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев, а взамен получит сканер лица. С его помощью можно будет совершать платежи через Apple Pay и разблокировать устройство.

Помимо этого, у телефонов будет шестиядерный процессор Apple A11 с повышенной энергоэффективностью.