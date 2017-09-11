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Сурен Караян награжден за вклад в евразийскую интеграцию


Министр  экономразвития и инвестиций Сурен Караян получил в Москве премию “За личный вклад в евразийскую экономическую интеграцию”

Об этом  «Арменпресс»  сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства.

Сурен Караян активно участвует в процессе членства в евразийском экономическом союзе.

Будучи заместителем министра фининсов РА, Сурен Караян координировал работу по созданию единого финансового рынка, а также контролировл процесс интеграции в сфере бюджетной и налоговой политики.

 При его активном участии в ранге министра продолжаются работы по дальнейшей  интеграции, решаются вопросы в сфере экономики, финансов, бюджета, промышленности.

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