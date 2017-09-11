СМИ: США планируют поставить сирийским курдам тысячи единиц оружия и боеприпасов

Американские военные планируют передать сирийским курдам более 20 тыс. единиц стрелкового вооружения, гранатометы и боеприпасы к минометам. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник Anadolu со ссылкой на полученный им документ из Пентагона.

Оружие предназначается боевым группам коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляет партия "Демократический союз" (ДС). Поставки идут в регион к северу от города Ракка, который является сирийским оплотом группировки "Исламское государство". С 6 июня и по настоящее время продолжается штурм города, бои идут за ряд его районов, находящихся под контролем ИГ.

По данным агентства, курды в общей сложности получат 18 тыс. автоматов, 3,5 тыс. пулеметов, 4 тыс. гранатометов и противотанковых ружей. США также передадут более 200 минометных снарядов различного калибра, сто снайперских винтовок, несколько сотен оптических прицелов, оборудованных системами ночного видения и лазерной подсветки. Часть этого вооружения уже поступила курдам с июня текущего года.

Анкара крайне обеспокоена передачей такого количества вооружения СНС и ДС, поскольку считает эту партию террористической и сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.







