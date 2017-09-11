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Подведены результаты исследования устойчивого жилищного хозяйства, градостроительства и управления земельными ресурсами Армении


В ЕРеване 11 сентября  прошло очередное совещание под названием “Тенденции и вызовы в сфере устойчивого жилищного хозяйства, градостроительства и управления земельными ресурсами”.  Как сообщает «Арменпресс», в совещании участвовали председатель Государственного  комитета по градостроительству при правительстве РА Нарек Саргсян, первый заместитель министра территориального управления и развития  Ваче Тертерян и др.

Как заявил Нарек Саргсян, были представлены основные результаты и предложения в сфере устойчивого жилищного хозяйства, градостроительства и управления земельными ресурсами, обсуждены способы их реализации, а также результаты характеристики умного устойчивого города для Гориса.

“Мы высоко ценим сотрудничество с Европейской экономической комиссией и Программы развития ООН и уверены, что оно поможет нашему правительству в решении вопросов устойчивого жилищного развития. Они касаются доступности квартир, управления жилым фондом и продуктивного использования энергии”, - сказал Н. Саргсян.

В работе приняли участие также международные эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, ООН-Хабитас, России, Великобритании,  сотрудник Программы развития ООН для Армении.

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