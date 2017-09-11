В день рождения Гранта Динка будет проведена церемония вручения премии его имени

15 сентября, в день рождения стамбульского армянского журналиста и общественного деятеля Гранта Динка в девятый раз пройдет церемония вручения ежегодной международной премии его имени. Как сообщает «Арменпресс, об этом пишет стамбульская армянская газета “Акос”.

Международная премия имени Гранта Динка присуждается ежегодно двум гражданам из Турции и других стран либо организации, борющимся за мир, свобօдный от расизма, насилий и дискриминации, которые готовы пойти на риск ради своих идеалов, используют язык мира и поощряют к этому и других.

Цль награждения – показать, что голос людей, борющихся за свои идеалы, слышен, их дела – замечены и они не одиноки.

В составе жюри лауреат прошлого года активист из Малави Тереза Качидамото – борец за право детей на образование и права человека., глава ассоциации адвокатов Диарбекира (Турция) Этьен Балибар, руководители СМИ, “Репортеров без границ”, глава фонда “Грант Динк” Ракель Динк, режиссер Атом Эгоян и др.

Стамбульский журналист, основатель и редактор газеты “Акос” (Стамбул) Грант Динк был убит турецкими националистами 19 января 2007 г.