Полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида задержала 28 человек за грабежи и мародерство во время урагана "Ирма". Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице местных органов правопорядка в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"28 задержаний к настоящему моменту за кражи и мародерство. Мы продолжаем патрулирование и не позволим осуществлять преступную деятельность в то время, как наше сообщество восстанавливается после урагана "Ирма"!" - проинформировала полиция.

Ранее стало известно о девяти арестах с поличным в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) при ограблении ломбарда во время разгула стихии. Тогда поймать воров помогла съемочная группа телекомпании ABC, сделавшая видеозапись налета злоумышленников и оперативно разместившая ее в интернете. Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время недавнего урагана "Харви".





