В Армении вырос спрос на рабочую силу

В Армении в мае-июле 2017 г вырос спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Армстатслужбы.

В мае 2017 г спрос составил 2711 человек по сравнению с 2392-мя за то же время прошлого года. В июне – 3098 против прошлогодних 2612-ти., а в июле вырос на 444 чвловека, составив 3190 человек.

В июле были затребованы 585 чвловек неповторяющихся специальностей. Наибольшим спросом пользовались рабочие профессии промышленной сферы, сферы здравохранения, продавцы. Были поданы заявки на 2713 рабочих, 170 работников здравоохранения и 160 продавцов.

С апреля 2017 г. снизипся также среднемесячный показатель числа официальных безработных.