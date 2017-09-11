Ураган "Ирма" ослаб до первой категории. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

По данным метеорологов, ураган продолжает терять силу и движется к северу от города Тампа. Сила ветра в районе стихийного бедствия упала до 135 км/ч. Когда "Ирма" подошла к территории штата Флорида, это был ураган четвертой категории.

Основную угрозу сейчас представляет вероятный подъем уровня воды, по прогнозам, в районе Тампы уровень воды может подняться до 4,5 м. Накануне "Ирма" обрушилась на Майами, затопив значительную часть города.

Как ожидается, эпицентр урагана непродолжительное время пробудет над Флоридой, и еще до конца понедельника 11 сентября двинется в сторону штатов Джорджия, Алабами и Теннесси.

Ущерб подсчитывают и на Карибских островах, которые больше всего пострадали от стихии. Власти Британских Виргинских островов ждут помощи от Лондона. Ситуация на этой британской заморской территории близка к критической из-за масштабных разрушений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь острову Сен-Мартен, на котором разрушены или повреждены 70% строений. Всего на Карибских островах в результате урагана погибли как минимум 28 человек.