Ураган "Ирма" ослаб до первой категории
Ураган "Ирма" ослаб до первой категории. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр ураганов США.
По данным метеорологов, ураган продолжает терять силу и движется к северу от города Тампа. Сила ветра в районе стихийного бедствия упала до 135 км/ч. Когда "Ирма" подошла к территории штата Флорида, это был ураган четвертой категории.
Основную угрозу сейчас представляет вероятный подъем уровня воды, по прогнозам, в районе Тампы уровень воды может подняться до 4,5 м. Накануне "Ирма" обрушилась на Майами, затопив значительную часть города.
Как ожидается, эпицентр урагана непродолжительное время пробудет над Флоридой, и еще до конца понедельника 11 сентября двинется в сторону штатов Джорджия, Алабами и Теннесси.
Ущерб подсчитывают и на Карибских островах, которые больше всего пострадали от стихии. Власти Британских Виргинских островов ждут помощи от Лондона. Ситуация на этой британской заморской территории близка к критической из-за масштабных разрушений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь острову Сен-Мартен, на котором разрушены или повреждены 70% строений. Всего на Карибских островах в результате урагана погибли как минимум 28 человек.