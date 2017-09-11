Геворг Казарян: “Сильно скучаю по сборной”

Полузащитник национальной сборной Армении Геворг Казарян, получивший травму в игре Армения-Казахстан в марте 2017 г, продолжает восстановительное лечение.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. “Все идет по плану. Я на спортбазе клуба и начинаю довольно тяжелые тренировки – бег, силовые упражнения… Можно сказать, что я почти в полном порядке. Скоро поеду в Германию к моему хирургу. Если все будет в порядке, начну тренировки с командой”, - сказал Казарян.

Об игре сборной: “Смотрел игры и независимо от всего хочу поддержать ребят. Очень скучаю по сборной, переживаю, что не с ними, что не могу помочь. Сейчас сборная в трудном положении и тем более мы должны поддержать ее и быть вместе’, - сказал он.

Отметим, что в группе Е отборочного этапа первенства мира по футболу, где выступает сборная Армении, с 19 очками лидирует Польша. По 16 очков у Дании и Черногории, 9 – у Румынии. У сборной Армении 6 очков. Аутсайдер – сборная Казахстана с 2 очками. Следующая встреча наших футболистов дома 5 октября с Польшей. В тот же день Дания сыграет с Черногорией (это важная игра для обеих команд, так как победитель выходит на второе место в группе), а Румыния играет с Казахстаном.