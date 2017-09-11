СБ ООН проголосует по вопросу об ужесточении санкций против КНДР в понедельник

Совет Безопасности ООН в понедельник проголосует по предложенному США проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ядерное испытание. Это подтвердила в воскресенье делегация Эфиопии, председательствующей в Совбезе в сентябре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили в постоянном представительстве страны при ООН, голосование состоится во второй половине дня, после закрытой встречи, посвященной работе комитета, отслеживающего режим санкций в отношении Пхеньяна. О намерении созвать голосование в понедельник, 11 сентября, ранее заявляла постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Американский проект резолюции, распространенный среди членов Совбеза на этой неделе, предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении КНДР до беспрецедентного уровня. Документ запрещает поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также импорт северокорейского текстиля. В тексте прописаны и другие меры, в том числе запрет на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР, более жесткие ограничения на наем северокорейских рабочих, часть заработка которых идет на финансирование ракетно-ядерной программы страны.





