СМИ узнали о планах возобновить поставки турецких помидоров в РФ в октябре

Импорт в Россию томатов из Турции, запрещенный с 2016 года, может возобновиться в октябре; поставки будут носить экспериментальный характер и продлятся до весны 2018 года, за этот срок их объем составит до 300 тыс. тонн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей и несколько представителей отраслевого объединения.

"Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции. (...) Поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий, на первом этапе импорт турецких томатов планируется разрешить до апреля-мая 2018 года", - приводит издание слова своих источников.

Между тем, по словам одного из собеседников газеты, "внутри правительства РФ нет пока единодушного мнения, когда и как снимать эмбарго по ввозу турецких томатов".