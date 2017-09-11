Путин наградил Орденом почета послов в Польше, Сирии, Армении и Греции

Президент России Владимир Путин наградил Орденом почета послов России в Польше, Сирии, Армении и Греции. Как передает Арменпресс, об этом говорится в тексте указа главы государства, размещенном на официальном портале правовой информации в понедельник.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить Орденом почета Андреева Сергея Вадимовича – чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша, Кинщака Александра Александровича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, Волынкина Ивана Кирилловича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения, Маслова Андрея Михайловича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Греческой Республике", — говорится в документе.