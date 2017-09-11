“Манчестер юнайтед” на 40 лет старше Азербайджана”, - ответил Шармзанов на заявление Алиева.

После последних коррупционных скандалов руководство этой страны во главе с президентом лихорадочно ищет новые площадки для распространения своей лжи. Об этом заявил в беседе с журналистами вице-спикер НС Э. Шармазанов, комментируя заявление И. Алиева на конференции Исламского сотрудничества о том, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана.

“Прежде чем заявлять об исторических территориях, нужно иметь эту самую историю. Азербайджану всего 99 лет. “Манчестер Юнайтед”, например, старше этой страны на 40 лет. – подчеркнул Шармазанов, передает «Арменпресс».

Возвращаясь к заявлению И. Алиева об исламофобии и уничтожении мусульманских памятников в Армении, Шармазанов подчеркнул, что любая демократическая страна может брать пример с Армении.

В Армении живет всего 2500 курдов-мусульман, и по новой Конституции за ними зарезервировано одно место в Национальном собрании. “Если во всем мире так притесняют, я бы желал, чтобы так же “притеснял” и Алиев свои национальные меньшинства. Это очередные смешные и глупые заявления – следствие форсмажорных обстоятельств, в которых оказался Алиев. Публикуются сведения о спонсировании этой страной терроризма, она не вылезает из международных коррупционных скандалов, поэтому ее руководство пробует перевести стрелки, но безуспешно”, - сказал вице-спикер.

Обратившись к заявлению Алиева, что армяне уничтожают мусульманские памятники, Шармазанов отметил, что в центре столицы Армении действует Голубая мечеть – один из символов города. “Перед тем, как обвинять нас, следовало бы вспомнить, что в Нахиджеване они уничтожили десятки тысяч хачкаров”, - заключил Шармазанов.