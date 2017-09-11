Улицы стали реками: последствия урагана "Ирмы" во Флориде сняли на видео
Пользователи соцсетей публикуют видео из Флориды, на которую накануне обрушился ураган "Ирма", перед этим пронесшийся через Карибские острова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В одном из роликов можно увидеть, как сильный ветер срывает крышу у дома на побережье Майами.
Один из местных жителей также запечатлел затопленную деловую часть города. Ведущий местных новостей Омар Льюис опубликовал аналогичное видео с пометкой "ураган "Ирма" быстро превращает улицы Майами в реки".
Другой журналист, Джош Бенсон, заснял, как из-за урагана в доке престижного района Майами Авентура тонут лодки и яхты.
Roof of a home in #Miami coast being ripped off by powerful #HurricaneIrma winds. Terrifying stuff. These winds are no joke. #Irma pic.twitter.com/P0kMIKqlf6— Josh Benson (@WFLAJosh) 10 сентября 2017 г.
Ранее в сеть также попал видеоролик с камеры, запечатлевшей разгул стихии на пляже Махо на острове Сан-Мартен. В конце видео камера ломается под воздействием сильного ветра.
Ураган "Ирма" оставил без электричества 3,3 миллиона человек во Флориде. В субботу губернатор штата Рикк Скотт призвал местных жителей "не ждать" и немедленно эвакуироваться, предупредив о смертельной опасности из-за штормовых волн.
На Карибских островах из-за урагана погибли 27 человек. В США официальных данных о погибших пока не было. По прогнозам властей, из-за "Ирмы" могут пострадать более 30 миллионов человек.