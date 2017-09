Пользователи соцсетей публикуют видео из Флориды, на которую накануне обрушился ураган "Ирма", перед этим пронесшийся через Карибские острова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В одном из роликов можно увидеть, как сильный ветер срывает крышу у дома на побережье Майами.

Один из местных жителей также запечатлел затопленную деловую часть города. Ведущий местных новостей Омар Льюис опубликовал аналогичное видео с пометкой "ураган "Ирма" быстро превращает улицы Майами в реки".

Другой журналист, Джош Бенсон, заснял, как из-за урагана в доке престижного района Майами Авентура тонут лодки и яхты.

Roof of a home in #Miami coast being ripped off by powerful #HurricaneIrma winds. Terrifying stuff. These winds are no joke. #Irma pic.twitter.com/P0kMIKqlf6