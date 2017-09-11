КНДР пригрозила Вашингтону «величайшей болью» в случае принятия новых санкций

Северная Корея предупредила США, что в случае принятия новых санкций Вашингтон «заплатит должную цену и столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Yahoo! News.

В сообщении МИД КНДР, распространенном государственным агентством ЦТАК, отмечается, что США «заплатят должную цену», если продолжат продвигать в Совбезе ООН свою «незаконную резолюцию».

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об очередном усилении санкций в отношении КНДР за проведенное страной ядерное испытание. В распространенном среди членов Совбеза документе предлагается запретить поставки в страну нефти и нефтепродуктов, а также установить эмбарго на продукцию северокорейской легкой промышленности.