Репатрианты Асмаряны заложили в Арцахе сад экзотических деревьев

Репатрианты из Сирии братья Асмаряны в 10 км от Степанакерта заложили сад экзотических деревьев. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-секретарь премьер-министра Арцаха Артак Бегларян.

Как сообщает передает “Арменпресс», на территории более чем 14 га братья заложили сад из 25 видов; лимона, киви, памелы, апельсинов, мандаринов, кактуса, оливы, каштана и др., а также новых сортов распространенных у нас различных фруктовых деревьев.

“Они являются в Арцахе образцовыми садоводами и, следуя их примеру, уже и местные стали сажать новые для нас виды деревьев. Уверен, что со временем их станет все больше и уже никто не станет утверждть, что в Арцахе не растут даже абрикосы”, - отметил Бегларян