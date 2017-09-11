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Спасатели нашли альпинистов, потерявшихся на горе Арагац


Спасатели нашли альпинистов, потерявшихся на горе Арагац. Об этом сообщает

«Арменпресс» со ссылкой на МЧС Армении. Двое из спасенных – граждане Грузии.

10 сентября  в 21:48 было получено тревожное сообщение, что трое граждан  поднялись на вершину Арагаца и на обратном пути заблудились. Нужна помощь спасателей.

На место происшествия направился один боевой расчет. Выяснилось, что М.Т. и двое граждан Грузии возле вершины отбились от группы и не смогли найти обратную дорогу.

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