МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила

Американское военное присутствие в Сирии является "незаконным и неприемлемым", так как оно не было одобрено правительством арабской республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в интервью телестанции "Аль-Маядин" в воскресенье заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад. По его словам, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу".

"Действия США и возглавляемой ими коалиции не имеют никаких оправданий, ибо они разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру, - подчеркнул дипломат. - Это соответствует планам террористов, но не отвечает интересам сирийского народа".

Мекдад указал, что "всем, кто хочет воевать против террористических формирований, следует координировать свои действия с Сирией и ее союзниками".

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