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Парламент Армении обсуждает соглашение безвизового режима с Молдовой


Национальное собрание Армении обсуждает соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Молдовой. Как сообщает «Арменпресс», главный докладчик, замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян подчеркнул, что согласно измененной Конституции парламент должен утвердить соглашение.

“Мы все знаем, что в рамках СНГ действует безвизовый режим. Однако уже сформировалась практика подписания двусторонних соглашений”, - сказал Кочарян.

Он добавил, что это стандартное соглашение, которое дает возможность гражданам Армении в Молдове и гражданам Молдовы в Армении 90 дней в течение полугода находиться без виз.

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