ОБСЕ проведет мониторинг в направлении Гадрутского района

12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района.

Как сообщили «Арменпресс» в информационном управлении МИД Республики Арцах, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.