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Послание Президента РА: роль Конгрегации мхитаристов в деле сохранения армянства неоценима


Президент РА Серж Саргсян направил послание Конгрегации мхитаристов в связи с утверждением  на острове св. Лазаря  в Венеции. Об этом собщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации. В послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с исключительной исторической датой – 300-летием обоснования конгрегации на острове св. Лазаря в Венеции. Еще три века назад титан армянской духовной мысли Мхитар Себастаци основал конгрегацию, которая должна была стать известным всему миру духовным, образовательным,  научным и культурным центром.

Начиная с 1701 г, года своего основания, Конгрегация сыграла неоценимую роль в деле сохранения нашего народа, стала авторитетным представителем армянского народа во всем мире, своим богатым культурным наследием  очаровывая цвет мировой интеллигенции.

Находясь в сердце Европы, конгрегация представляет Западу армянскую культуру и западную культуру – армянам всего мира.

Исключительно велика ваша роль в развитии арменоведения. Наши духовные отцы столетиями  проделывали титаническую работу в стенах конгрегации, осиянных божьим светом. Об этом свидетельствуют составленные общие и специальные словари, переводы и религиозные, исторические, лингвистические,
естественнонаучные, экономические и иные исследования.

Интересно, что  Конгрегация удивительно гармонично сочетает сферы науки, культуры и духовного наследия, имея вместе с тем своеобразную музейную ауру.

Хранящиеся в монастыре рукописи и книги являются свидетельством богатства нашего духовного наследия и вместе с тем – образцами мировой цивилизации.

Историчность укрепляется временем – конгрегация мхитаристов со своим 300-летним подвижничеством лучшее тому свидетельство – приобщая национальное к общечеловеческому.

Преклоняясь перед подвижническим трудом конгрегации мхитаристов, хочу сказать – честь и слава нашим духовным отцам, что смогли создать образовательные центры, распространять среди молодежи армянский язык, культуру и образование.

С чувством гордости еще раз поздравляю всех нас с этим символическим юбилеем и желаю  членам Конгрегации долгих лет плодотворной работы во имя осуществления священного завета Мхитара Себастаци “Все для Армении и Родины”.

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