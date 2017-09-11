Послание Президента РА: роль Конгрегации мхитаристов в деле сохранения армянства неоценима

Президент РА Серж Саргсян направил послание Конгрегации мхитаристов в связи с утверждением на острове св. Лазаря в Венеции. Об этом собщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации. В послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с исключительной исторической датой – 300-летием обоснования конгрегации на острове св. Лазаря в Венеции. Еще три века назад титан армянской духовной мысли Мхитар Себастаци основал конгрегацию, которая должна была стать известным всему миру духовным, образовательным, научным и культурным центром.

Начиная с 1701 г, года своего основания, Конгрегация сыграла неоценимую роль в деле сохранения нашего народа, стала авторитетным представителем армянского народа во всем мире, своим богатым культурным наследием очаровывая цвет мировой интеллигенции.

Находясь в сердце Европы, конгрегация представляет Западу армянскую культуру и западную культуру – армянам всего мира.



Исключительно велика ваша роль в развитии арменоведения. Наши духовные отцы столетиями проделывали титаническую работу в стенах конгрегации, осиянных божьим светом. Об этом свидетельствуют составленные общие и специальные словари, переводы и религиозные, исторические, лингвистические,

естественнонаучные, экономические и иные исследования.

Интересно, что Конгрегация удивительно гармонично сочетает сферы науки, культуры и духовного наследия, имея вместе с тем своеобразную музейную ауру.



Хранящиеся в монастыре рукописи и книги являются свидетельством богатства нашего духовного наследия и вместе с тем – образцами мировой цивилизации.

Историчность укрепляется временем – конгрегация мхитаристов со своим 300-летним подвижничеством лучшее тому свидетельство – приобщая национальное к общечеловеческому.

Преклоняясь перед подвижническим трудом конгрегации мхитаристов, хочу сказать – честь и слава нашим духовным отцам, что смогли создать образовательные центры, распространять среди молодежи армянский язык, культуру и образование.

С чувством гордости еще раз поздравляю всех нас с этим символическим юбилеем и желаю членам Конгрегации долгих лет плодотворной работы во имя осуществления священного завета Мхитара Себастаци “Все для Армении и Родины”.