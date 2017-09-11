На Украине завели уголовное дело на Саакашвили

Полиция Львовской области Украины открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили, а также его сторонниками. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что Саакашвили и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Во время прорыва Саакашвили на территорию Украины через контрольно-пропускной пункт «Шегини» во Львовской области получили травмы 12 полицейских и пять пограничников. Об этом в в сообщает МВД Украины в Facebook.

10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, при поддержке своих сторонников прорвался на Украину через контрольно-пропускной пункт «Шегини».