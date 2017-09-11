Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

По приглашению Министра ИД РА Эдварда Налбандяна 11 сентября Армению посетит министр ИД Грузии Михеил Джанелидзе.

Как сообщили «Арменоресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью, министра ИД Грузии примет президент РА С. Саргсян.

В тот же день состоятся переговоры министров иностранных дел Армении и Грузии.