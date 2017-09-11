Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Министр иностранных дел Грузии посетит Армению


По приглашению Министра ИД РА Эдварда Налбандяна 11 сентября Армению посетит министр ИД Грузии Михеил Джанелидзе.

Как сообщили  «Арменоресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью, министра ИД Грузии примет президент РА С. Саргсян.

В тот же день состоятся переговоры министров иностранных дел Армении и Грузии.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации