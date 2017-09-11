Деловой форум "ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития" пройдет в понедельник в Салониках в рамках ежегодной международной выставки TIF Helexpo – важнейшего экономического мероприятия страны, которое ежегодно проводится в греческом городе Салоники уже более девяноста лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Форум в Салониках станет первым шагом на пути реализации положений Совместной декларации о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии и правительства Греции, подписанного в июне этого года с целью развития диалога между государствами ЕАЭС и Грецией в экономической сфере.

В мероприятии примут участие представители крупнейших бизнес-ассоциаций, ведущих компаний, делегации правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

На форуме будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества, преференции бизнеса от углубления международного сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Греческой Республикой, условия и возможности выхода на рынок ЕАЭС.

Среди ключевых тем — взаимодействие в сфере энергетики, транспорта, развитие логистической инфраструктуры, аграрного и промышленного производства, адаптация продукции, поставляемой в страны Союза, к уже действующим и разрабатываемым нормам и стандартам технического регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Участие Китая в качестве почетного гостя Международной выставки в Салониках даст дополнительные возможности участникам форума "ЕАЭС – Греция" для установления новых деловых контактов.

Организаторами мероприятия выступают Евразийская экономическая комиссия, Фонд "Росконгресс", Российский союз промышленников и предпринимателей, Enterprise Greece, Helexpo. Форум пройдет при поддержке министерства экономики и развития Греции.

В мероприятии примут участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, министр транспорта России Максим Соколов, первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катругалос, замминистра экономики и развития Стергиос Пициорлас, председатель правления Enterprise Greece Христос Стайкос.