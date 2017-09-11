Разрушительный ураган "Ирма" уже бушует над Флоридой, однако в кубинской столице продолжается вызванное им сильное наводнение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Затоплена знаменитая гаванская набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. По словам метеорологов, в субботу на город обрушились волны высотой до 11 метров, вода проникла вглубь Гаваны более чем на полкилометра.

В некоторых районах, например, в центральном Ведадо, люди передвигаются по пояс или даже по грудь в воде. По улицам плавают автомобили, мебель, обломки кровли. Некоторые гаванцы перемещаются по городу на самодельных лодках.

Большая часть города уже более суток обесточена. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро распорядился бросить все силы на восстановление оборванных линий электропередачи.

Стихия нанесла островному государству очень серьезный ущерб, сумму которого еще предстоит подсчитать. Но благодаря мерам, которые были приняты в стране до прихода урагана, жертв, по предварительным данным, удалось избежать.

Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более миллиона человек.





AP Photo/Ramon Espinosa