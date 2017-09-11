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Ответ Меркель министру ИД Турции: у нас в стране журналистов не арестовывают


Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на публичное заявление министра ИД Турции, в котором официальная Анкара предупреждает своих граждан, отправляющихся или желающих отправиться в Германию. По сообщению «Арменпресс» , об этом заявила  Deutsche Welle.

« Я хочу заявить следующее: любой гражданин Турции может посетить нашу страну. В нашей стране журналистов не арестовывают, не сажают,  в нашей стране действуют свобода мысли и прнципы правового государства. И мы гордимся этим”, - заявила А. Меркель.

В заявлении турецкого мнистра говорилось, что предвыборная агитация политических деятелей Германии основана на антитурецкой политике, что поэтому к  гражданам  Турции там относятся плохо. Власти Турции обвиняют Германию в укрывательстве террористов.



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