Ответ Меркель министру ИД Турции: у нас в стране журналистов не арестовывают

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на публичное заявление министра ИД Турции, в котором официальная Анкара предупреждает своих граждан, отправляющихся или желающих отправиться в Германию. По сообщению «Арменпресс» , об этом заявила Deutsche Welle.

« Я хочу заявить следующее: любой гражданин Турции может посетить нашу страну. В нашей стране журналистов не арестовывают, не сажают, в нашей стране действуют свобода мысли и прнципы правового государства. И мы гордимся этим”, - заявила А. Меркель.

В заявлении турецкого мнистра говорилось, что предвыборная агитация политических деятелей Германии основана на антитурецкой политике, что поэтому к гражданам Турции там относятся плохо. Власти Турции обвиняют Германию в укрывательстве террористов.