В Нью-Йорке почтят память жертв терактов 11 сентября

Память жертв терактов 11 сентября - 2977 мужчин, женщин и детей - почтят в понедельник в США в 16-ю годовщину трагедии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тот день в 2001 году 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера.

Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) - самые высокие, 110-этажные строения в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый захваченный самолет также двигался в сторону столицы, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

Траурная церемония начнется в 08:00 (15:00 мск) у мемориала жертвам терактов на южной конечности Манхэттена . Как сообщила корреспонденту ТАСС директор мемориального музея Элис Гринвальд, в 08:46 (15:46 мск) будет объявлена первая общегородская минута молчания - в тот момент, когда первый из захваченных самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Затем на территории мемориала, созданного у подножия нового здания ВТЦ высотой 546 метров, начнут под тихую музыку зачитывать имена всех погибших.