Больше 3,3 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана "Ирма". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Ожидается, что отключений будет еще больше по мере того, как шторм будет продвигаться на север. Всего в штате живет 7 млн человек.

Закрыты аэропорты Майами, Орландо, Форт-Лодердейла и Тампы; некоторые из них обещают частично возобновить рейсы во вторник, у других расписание на ближайшие дни отсутствует полностью.

Из-за мощного ветра, чья скорость, по последним данным, упала с 209 до 169 км в час, опрокинулись три строительных крана: один из них на пляже в Форт-Лодердейле и два других - в Майами. О пострадавших ничего не известно.

В Сарасоте мощные волны выбросили на берег двух ламантинов. Местные жители не смогли вернуть их назад в воду и вызвали спастелей; однако позже, не дождавшись помощи, обернули животных в брезент и своими силами оттащили на глубину, достаточную для того,чтобы они смогли уплыть.

В воскресенье днем ураган "Ирма" достиг побережья Флориды. Сначала ему была присвоена четвертая категория, позже она была снижена до второй. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью штата.

"Ирму" называют самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали 25 человек