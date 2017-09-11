Начала работу вторая сессия шестого созыва Национального собрания
В Национальном собрании началась работа первого четырехдневного заседания второй сессии шестого созыва.Как сообшщает «Арменпресс», совет НС на заседании 8 сентября утвердил проекты регламента очередного заседания второй сессии шестого созыва НС и очередного заседания 11 сентября, а также порядок рассмотрения и длительность обсуждения ряда вопросов.
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