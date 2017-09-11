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Начала работу вторая сессия шестого созыва Национального собрания


В Национальном собрании началась  работа первого четырехдневного заседания второй сессии шестого созыва.

Как сообшщает «Арменпресс», совет НС на заседании 8 сентября утвердил проекты регламента очередного заседания  второй сессии шестого созыва НС и очередного заседания 11 сентября, а также порядок рассмотрения и длительность обсуждения ряда вопросов.

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