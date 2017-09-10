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Ушел из жизни основатель нейрохирургии в Армении Сурен Зограбян


После  продолжительной  болезни на 97 году жизни 10 сентября  скончался невролог, нейрохирург, доктор медицины, профессор, академик Евразийской нейрохирургической  академии, Заслуженный деятель науки РА, один из основателей  нейрохирургии в Армении Сурен Гегамович Зограбян.

Как сообщили Арменпресс в семье Сурена Зограбяна, панихида состоится 11 сентября, в 18։00 в церкви Св.Ованеса в Конде, а похороны – из Государственного медицинского университета, 12 сентября в 14։00.

Сурен Зограбян родился 8 апреля 1921г. в селе Агавнатун Армавирской области, в  семье  учителя. В 1942г. окончил Ереванский медицинский  институт,  в Институте  нейрохирургии Медицинской академии в  Москве  защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации.

С 1942г. работал нейрохирургом.

В годы  войны работал в полевых госпиталях.

В 1958-1959 гг. был проректором ЕрМИ., в 1958г. открыл факультет повышения  квалификации  врачей при ЕрМИ.

В 1960г. был командирован в Ирак, где  организовал нейрохирургическую клинику. Одновременно преподавал в Багдадском медицинском институте. Провел множество операций.

Работал в США, потом был командирован в  Африку – работал в  Университете Северной Замбии. 

В 1960-1991гг. был главным нейрохирургом Минздрава Армянской  ССР.

С 1960 года был председателем Армянской  ассоциации нейрохирургов.

С 1983г. был членом Европейской и Всемирной ассоциаций нейрохирургов, членом Евразийской академии нейрохирургов.

С 2004г. был членом Академии технической  медицины РФ.

Работы  посвящены синдрому мнимой боли (каузалгия),  эпилепсии, клиники и лечения сосудов  головного мозга, травмам головы и др.     

Автор 4  монографий и 247 научных работ.

Именем Зограбяна названа нейрохирургическая клиника Центра скорой  помощи, основанная по его инициативе.

Награжден медалями и орденами СССР, орденом «Мхитар Гераци», Баграмяна, Золотой  медалью Ереванского государственного университета, Золотой  медалью Национального института  здравоохранения РА.

Коллектив  ИА Арменпресс скорбит в связи с кончиной Сурена Зограбяна и выражает соболезнование его родным и близким.



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