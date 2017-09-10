Ушел из жизни основатель нейрохирургии в Армении Сурен Зограбян

После продолжительной болезни на 97 году жизни 10 сентября скончался невролог, нейрохирург, доктор медицины, профессор, академик Евразийской нейрохирургической академии, Заслуженный деятель науки РА, один из основателей нейрохирургии в Армении Сурен Гегамович Зограбян.

Как сообщили Арменпресс в семье Сурена Зограбяна, панихида состоится 11 сентября, в 18։00 в церкви Св.Ованеса в Конде, а похороны – из Государственного медицинского университета, 12 сентября в 14։00.

Сурен Зограбян родился 8 апреля 1921г. в селе Агавнатун Армавирской области, в семье учителя. В 1942г. окончил Ереванский медицинский институт, в Институте нейрохирургии Медицинской академии в Москве защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации.

С 1942г. работал нейрохирургом.

В годы войны работал в полевых госпиталях.

В 1958-1959 гг. был проректором ЕрМИ., в 1958г. открыл факультет повышения квалификации врачей при ЕрМИ.

В 1960г. был командирован в Ирак, где организовал нейрохирургическую клинику. Одновременно преподавал в Багдадском медицинском институте. Провел множество операций.

Работал в США, потом был командирован в Африку – работал в Университете Северной Замбии.

В 1960-1991гг. был главным нейрохирургом Минздрава Армянской ССР.

С 1960 года был председателем Армянской ассоциации нейрохирургов.

С 1983г. был членом Европейской и Всемирной ассоциаций нейрохирургов, членом Евразийской академии нейрохирургов.

С 2004г. был членом Академии технической медицины РФ.

Работы посвящены синдрому мнимой боли (каузалгия), эпилепсии, клиники и лечения сосудов головного мозга, травмам головы и др.

Автор 4 монографий и 247 научных работ.

Именем Зограбяна названа нейрохирургическая клиника Центра скорой помощи, основанная по его инициативе.

Награжден медалями и орденами СССР, орденом «Мхитар Гераци», Баграмяна, Золотой медалью Ереванского государственного университета, Золотой медалью Национального института здравоохранения РА.

Коллектив ИА Арменпресс скорбит в связи с кончиной Сурена Зограбяна и выражает соболезнование его родным и близким.