Генрих Мхитарян – об игре со «Сток Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал игру со «Сток Сити» в 4 туре первенства Англии.

«Результат нельзя назвать лучшим, но мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию. Настало время присоединиться к Лиге чемпионов» - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

Матч «Манчестер Юнайтед» со «Сток Сити» в 4 туре первенства Англии окончился вничью - 2:2. Генрих Мхитарян отличился высокой активностью. Его заменили на 83 минуте. После этого тура «МЮ» набрал 10 очков и лидирует в турнирной таблице.