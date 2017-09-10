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Генрих Мхитарян – об игре со «Сток Сити»


Полузащитник  «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал игру со «Сток Сити» в 4 туре первенства Англии.

«Результат нельзя назвать лучшим, но мы  сделаем все, чтобы  исправить ситуацию. Настало время присоединиться к  Лиге чемпионов» - как  передает Арменпресс, сказал Мхитарян.  

Матч «Манчестер Юнайтед» со «Сток Сити» в 4 туре первенства Англии окончился вничью  - 2:2. Генрих Мхитарян отличился высокой  активностью. Его заменили на  83 минуте. После  этого тура  «МЮ» набрал 10 очков и лидирует в  турнирной  таблице.



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