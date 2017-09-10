Гол Артура  Саркисова помог «Енисею» победить

Член национальной сборной Армении Артур Саркисов стал автором в составе «Енисея».

Как передает Арменпресс, в 13 туре первенства России краснодарский «Енисей» у себя дома победил «Луч Энергию» с разгромным счетом 4.0.

Артур Саркисов был в стартовом составе и забил 3-й гол.

Теперь у «Енисея» 31 очко, он лидер турнирной таблицы.