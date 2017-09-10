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Гол Артура  Саркисова помог «Енисею» победить


Член национальной сборной  Армении Артур Саркисов стал автором  в составе «Енисея».

Как передает Арменпресс, в 13 туре первенства России краснодарский «Енисей»   у  себя дома победил  «Луч Энергию» с разгромным счетом 4.0.

Артур Саркисов был в  стартовом составе  и забил 3-й гол.

Теперь у  «Енисея» 31 очко, он лидер турнирной  таблицы.  



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