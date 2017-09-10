Новоназначенный  ответственный по Среднему  Востоку Всемирного совета  церквей получила благословение  католикоса  Арама I

Новоназначенный ответственный по Среднему Востоку Всемирного совета церквей Карла Хиджоян 8 сентября получила благословение Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Великого Дома Киликийского в сообщении говорится:

«8 сентября 2017г. Карла Хиджоян была на аудиенции Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I и получила благословение Патриарха».

Карла Хиджоян была сопредседателем Университетского Студенческого союза Армянской Апостольской церкви, сопредседателем Христианского союза Ливана и др.

Хиджоян преподавала французскую литературу в Ливане. Владеет арабским, французским, английским языками.

Фото – из Facebook Карлы Хиджоян

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