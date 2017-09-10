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Новоназначенный  ответственный по Среднему  Востоку Всемирного совета  церквей получила благословение  католикоса  Арама I


Новоназначенный  ответственный по Среднему  Востоку Всемирного совета  церквей  Карла Хиджоян  8 сентября получила благословение  Католикоса Великого Дома  Киликийского Арама I.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Великого Дома  Киликийского в  сообщении говорится:

«8 сентября 2017г. Карла Хиджоян была  на аудиенции Католикоса Великого Дома  Киликийского Арама I и получила благословение Патриарха».

Карла Хиджоян была  сопредседателем Университетского Студенческого союза Армянской  Апостольской  церкви, сопредседателем Христианского союза Ливана и др. 

Хиджоян преподавала  французскую литературу в Ливане. Владеет арабским, французским, английским языками.

 

Фото – из Facebook  Карлы Хиджоян

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