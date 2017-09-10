Время в Ереване: 11:07:36,   10 Сентябрь

В ближайшие 5 дней осадков не ожидается


11-15 сентября в  Армении ожидается высокая степень пожароопасности и погода  без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не  изменится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  в  Ереване также погода ожидается без осадков.  

 



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