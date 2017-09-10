В ближайшие 5 дней осадков не ожидается

11-15 сентября в Армении ожидается высокая степень пожароопасности и погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване также погода ожидается без осадков.