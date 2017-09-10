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Изменения  в  порядке движения на перекрестке улиц Налбандяна-Пушкина-Вардананц


В целях безопасности движения и пробок с 11 сентября 2017г. на регулируемом светофором поворотном движении на перекрестке улиц Налбандяна-Пушкина-Вардананц произойдут изменения.

Как сообщили Арменпресс в Дорожной  полиции, движение будет организовано так, чтобы в случае нерегулирования  светофором  находящиеся на поворотном отрезке транспортные средства будут иметь преимущество: находящиеся на соседних улицах машины должны  уступать дорогу транспорту, находящемуся на поворотном отрезке.  



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