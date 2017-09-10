В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России.

Как передает Арменпресс со ссылкой ТАСС, закрылись избирательные участки Сахалинской области. На 18:00 местного времени на выборах депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва проголосовало 89,781 тыс. человек или 23,59% избирателей. В 2012 году явка на это время была 24,02%.

А вот в Сибири на выборах глав регионов низкая явка сохраняется. Жители Томской области и республики Бурятия не очень активно идут на избирательные участки. В Томской области по состоянию на 15:00 местного времени (11:00 мск) явка составила 17,6%, в Бурятии к 16:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовали менее трети избирателей, передают корреспонденты ТАСС.



Более 260 тыс. избирателей (13,51%) на 12:00 (10:00 мск) проголосовали в Пермском крае на выборах главы региона.

Явка на губернаторских выборах в ЦФО к полудню составила от 12 до 20%. Активнее всего голосуют жители Белгородской области, где, по данным облизбиркома, к полудню проголосовало 20,99% избирателей.



В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений